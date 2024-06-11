Diyanet'in büyük piyangosu Saray'ın en yakınına çıktı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Diyanet'in büyük piyangosu Saray'ın en yakınına çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 100. Yılda 100 Şenlik etkinliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hüseyin Goncagül’e verdi. Goncagül ve eşinin, yemek ve konaklama gibi masraflarının Vakıf Katılım Bankası tarafından ödeneceği öğrenilirken organizasyonun cami cemaatinin bağışlarıyla fonlanacağı belirtildi. Müftülerin ise bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 ve 7-10 Kuran kursları ve hafızlık öğrencilerine yönelik 100. Yılda 100 Şenlik etkinlikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hüseyin Goncagül ile anlaşma yaptı. Diyanet, etkinliklerin organizasyonları giderlerinden il ve ilçe müftülüklerini sorumlu tutarken, yapılacak olan etkinlikler için gereken milyonlarca liranın cami cemaatinin bağışları ve diyanet Vakfı kasasından ödenecek olmasının müftüleri rahatsız ettiği öğrenildi.

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Aynı zamanda, Hüseyin Goncagül ve eşinin yemek, yol, konaklama gibi masraflarının, bir kamu bankası olan Vakıf Katılım tarafından karşılanacak olması tepki yarattı. Söz konusu projenin yöneticiliğini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sadide Yılmaz Akbulut’un üstleneceği biliniyor.

YÜK CAMİ CEMAATİ VE VAKFIN SIRTINA

Diyanet, etkinlikler için müftülüklere de talimat gönderirken Goncagül'ün katıldığı şehirlerdeki etkinliklerin masraflarını müftülüklerin üstleneceği belirtildi. 100 şenlik etkinlikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bütçesinden sağlanmayacağı için cami cemaatlerinin yaptığı bağışlarla ve Diyanet Vakfı’nın kasasından karşılanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği yazıda, il ve ilçe müftülüklerinin organizasyonlar için ses sistemi, kolonlar, miktofonlar, monitörler, kostüm değişimi için kapalı alanlar, sahne pankartları, mekan süslemeleri, ses sistemlerinde kullanılacak IPAD, ses dönüştürmek için gerekli olan kablolar, balonların şişirilmesii şişirme pompası gibi malzemelerin temin edilmesinden sorumlu olacakları ifade edildi.

sultanahmet-camii-depositphotos.jpgMÜFTÜLER RAHATSIZ

Müftülükler içerisinde, bu duruma karşı, "Tasarruf döneminde masrafları nasıl karşılayacağız?" gibi eleştiriler geldiği iletilirken Diyanet kaynakları, 100 şenlik etkinliklerinin milyonlarca lira tutacağını kaydetti.

Ayrıca, bir kamu bankasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşının yol, konaklama ve yemek gibi masraflarını karşılaması, tepkilere yol açtı. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının servisleri bile kaldırılırken Goncagül’ün masraflarını kamunun ödemesi eleştirilere neden olurken “Belediyeler el değiştirince Goncagül için yeni gelir kapısı yaratıldı” şeklinde görüşlerin olduğu aktarıldı.

100. Yılda 100 Etkinlik Projesi’nin yöneticiliğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan tarafından kurulan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sadide Akbulut’un yürütmesi dikkatleri çekti.

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