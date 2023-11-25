Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duaları gizli prompterdan okuması gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde yapılan açılışta söyleyeceklerini eline yazdığı ve oradan kopya çektiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan farklı görüntüler Erbaş'ın hutbede okuduğu duaları gizlenen prompterdan okuması gündem oldu