Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a: Bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Konak'tan Ali Erbaş'a: Bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz
Ünlü ses sanatçısı Volkan Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert mesajlar yolladı.

Ünlü ses sanatçısı Volkan Konak, yılbaşı kutlamalarından uzak durulmasını isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yılbaşı öncesi Cuma Hutbesi’nde “Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim” ifadeleri kullanılmıştı.

Konak, Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımında şunları söyledi:

"Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…"

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