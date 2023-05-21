Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Nurculara seçim hediyesi

Nurcuların, Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet tarafından basılması talimatı vermişti. Kitap yayına hazırlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Nurculara seçim hediyesi

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kitaplarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılacağına dair iddialar gündeme getirilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sefa Uyar'ın haberine göre; Eski AKP milletvekili Said Yüce ile görüşen ve kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılması talimatını veren Başkan Ali Erbaş’ın, Nursi’nin “Lem’alar” ve “Asa-yı Musa” kitaplarının ilk defa basılması, mevcudu biten Nursi kitaplarının da yeniden basılması için talimat verdiği belirtildi.

Erbaş’ın talimatı jet hızıyla yerine getirildi. Türkiye Diyanet Vakfı, ilk olarak “Asa-yı Musa” adlı kitabı yayına hazırladı. Kitabın baskıya girmesinin ardından Erbaş, seçimden bir gün önce Sakarya Adapazarı’nda, Nurculara ait bir medreseyi ziyaret etti. Erbaş’a bir de plaket verildi.

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