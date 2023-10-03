Diyanet Türkleri aşağılayan imama soruşturma açtı. Suriyelilerin cesetlerinin mis gibi koktuğunu söylemişti

Konya’da camide verdiği vaazda depremde ölen Suriyelilerin cenazelerinin mis gibi koktuğunu Türklerin ise leş gibi koktuğunu iddia eden imam Seyfullah Akyiğit sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Diyanet, imam hakkında soruşturma başlattı.

Diyanet Türkleri aşağılayan imama soruşturma açtı. Suriyelilerin cesetlerinin mis gibi koktuğunu söylemişti

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Caminde vaaz veren Seyfullah Akyiğit, Hatay depremi ile ilgili yorumuyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ‘Cami Görevlisi’ olarak hizmet veren Akyiğit, “Hatay depremi oldu biliyorsunuz, orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar” diyerek başladığı ve Tahir Büyükkörükçü Cami’nin YouTube kanalı ile Instagram hesabında yer alan konuşmasında, “3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabi cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş” dedi.

Akyiğit bu sözleriyle büyük tepki topladı.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Seyfullah Akyiğit'in sosyal medyaya yansıyan ifadeleri hakkında inceleme başlattı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

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