Diyanet'in 11 yeni il müftülüğüne atama! Karar Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet'in 11 yeni il müftülüğüne atama! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararlara göre, 11 ilin müftülüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Daha önce yapılan iki müftü ataması ise iptal edildi. Ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, KKTC Büyükelçisi olarak atanırken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü'nün görevine son verildiği bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı 11 şehre yeni müftüler atadı. Ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasi Ekrem Serim KKTC Büyükelçiliği görevine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli ise Meksika Büyükelçiliği pozisyonuna getirildi.

11 İLE YENİ MÜFTÜ ATAMASI

Son yapılan atamalarla, bir dizi il müftülüğünde önemli değişiklikler yaşandı. Muharrem Gül, Erzincan'dan Eskişehir'e; İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari'den Erzincan'a; Hüseyin Okuş, yeni Hakkari İl Müftüsü olarak; Durmuş Ayvaz, Amasya'dan Kayseri'ye; Hamza Bayram, Kars'tan Amasya'ya; Yavuz Yıldız, Kars İl Müftülüğüne; Mustafa Şanver, Tunceli İl Müftülüğüne; Ercan Aksu, Karabük'ten Edirne'ye; Ali Erhun, Bilecik'ten Karabük'e; Ahmet Dilek, Şırnak'tan Bilecik'e ve Orhan Örnek, Şırnak İl Müftülüğüne atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İsmail Fakirullahoğlu'nun Tunceli'ye ve Şevket Dilmaç'ın Hakkari'ye atanmaları iptal edildi. Bu kararlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 22.02.2024 tarih ve 2024/41 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirildi.

ATAMA KARARLARI

KKTC nezdinde Büyükelçiliğe Yasin Emrek Serim ve Meksika nezdinde Büyükelçiliğe ise Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim Esenli, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Abdullah Buğrahan Karaveli atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan 8 kadroya da yeni atamalar gerçekleşirken, yine Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca görevden alındı yerine Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar atandı.

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