Beyoğlu'nda şaşırtan olay: Borcundan kurtulmak için senedi yuttu

Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda şaşırtan olay: Borcundan kurtulmak için senedi yuttu

İstanbul Beyoğlu'nda, bu yılın şubat ayında meydana gelen ve yeni detayları gün yüzüne çıkan olayda, bir şahıs, avukatın elinde bulunan 525 bin liralık senedi fotokopi makinesinde kopyalanırken ani bir hamleyle kaparak yedi. Bu şaşırtıcı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir gayrimenkul anlaşmazlığı yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının temsilcisi avukat Fatih Arslan, çözüm bulmak amacıyla bir fotokopi dükkanına yöneldi. İş insanına ait olan ve 523 bin lira değerindeki senedin kopyasını almak isteyen ikili, fotokopi işlemi sonrasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Tugay Üstün, kendisine uzatılan senedi aniden yutarak yok etti.

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Öncelikle tapu dairesine giderek resmi işlemleri inceleyen Tugay Üstün ve avukat Fatih Arslan, daha sonra senedin fotokopisini çekmek üzere bir kırtasiye mağazasına giriş yaptılar. Ancak, 523 bin 800 liralık senedin fotokopisi alındıktan sonra yaşanan bu beklenmeyen eylem, her iki taraf için de yeni bir dizi sorunu beraberinde getirdi.

BORCUNDAN KURTULMAK İÇİN SENEDİ YUTTU

İstanbul'da bir kırtasiyede meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kırtasiye çalışanının bir senedin fotokopisini çektiği ve müşteriye uzattığı sırada, Tugay Üstün isimli şahsın belgeyi kaparak ağzına attığı ve yuttuğu anlar kaydedildi. Bu olay sonrasında Tugay Üstün ve Elif Üstün isimli kişiler hakkında, resmi belgeyi tahrip etme, yok etme ve gizleme suçlarından dolayı dava açıldığı bildirildi.

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