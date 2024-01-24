Diyanet’in okul projesinin detayları ortaya çıktı. Hafta sonu çocuklar camiye götürülecek

Proje, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerini kapsayacak. Bu öğrencilere Diyanet gençlik hizmet mekânları ve camilerde, manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde "değerler eğitimi" faaliyeti düzenlenecek.

DİYANET GENÇLİK GÖNÜLLÜSÜ

Lise ve üniversite öğrencisi olan Diyanet Gençlik Gönüllüleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine rol model olacak, onlara rehberlik edecek. Kız öğrenci gruplarına kız, erkek öğrenci gruplarına erkek Diyanet Gençlik Gönüllüsü eşlik edecek.

Proje belgesinde, günümüz dünyasında yaşanan sorunlara karşı değerleriyle büyümüş, erdemlerini kuşanmış ve geleceğe güvenle adımlar atabilen bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapılmıştır. Proje, çocuklara akademik eğitimlerini destekleyerek değerler eğitimi vererek toplumsal iletişimin güçlenmesine ve kuşaklar arası çatışmaların önüne geçilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

10 PİLOT İLDE TEST EDİLECEK

Lise ve üniversite öğrencileri ile ilkokul öğrencilerinin birlikte yapacakları etkinliklerle, toplumsal iletişimin güçlenmesine ve kuşaklar arası çatışmaların önlenmesine katkı sağlanacak. Yaz Kuran Kursları ve 7-10 yaşa yönelik açılan Kuran kurslarına katılan öğrencilerin, projenin faaliyetlerine de dâhil edilmesi planlanmaktadır.

Proje ilk etapta 10 pilot ilde test edilecek. Bu iller şunlar:

Adana,

Afyonkarahisar,

Bursa,

Konya,

Manisa,

Samsun,

Şırnak,

Tekirdağ,

İstanbul’un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer ile

Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri.

Proje, çocukların derslere olan ilgilerini artırma, eksiklerini giderme, vizyonlarını geliştirme ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunma amacı gütmektedir.

CAMİ BAHÇESİNDE KAMP

Bu etkinliklerde “sohbetler” de yapılacak, “film kitaplar kritik edilecek”, “sanatsal, sportif faaliyetler” yapılacak, “kadim oyunlar” oynanacak.

Projeye dahil olan tüm çocuklar ve velilerin katılımıyla yerel şartlar dikkate alınarak, müftülüklerin uygun gördüğü vakitte, bir defa “camide buluşuyorum” etkinliği yapacak. Ayrıca farklı bir zaman diliminde ise programa katılan çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.

“İNANIYORUM MUTLUYUM”

Proje doğrultusunda hazırlanan “Faaliyet Rehberi”ne göre; etkinlikler 10 Şubat ile 10 Haziran arasındaki tüm hafta sonlarında yapılacak.

Her haftanın; “Zamanımı verimli kullanıyorum”, “İnanıyorum mutluyum”, “İbadetlerimi öğreniyorum”, “Dinimin direği namaz”, “Berat kandili”, “İncitmeden yardımlaşıyorum”, “Ramazan ve Oruç”, “Mahremiyet bilinci”, “Teknolojiyi faydayı kullanıyorum”, “Çanakkale Zaferi ve önemi”, “Kuranla buluşuyorum”, “Kadir gecesi”, “Merhametli davranıyorum”, “Ramazan Bayramı” “Sağlık ve Güvenlik”, “Peygamber ve çocuk”, “Trafik kurallarına uyuyorum”, “Peygamberimizin örnek davranışlarını öğreniyorum”, “Engeller engel değildir”, “Fetih ve fatih”, “Çocuk ve dua”, “Anne ve baba: Cennetin iki kapısı” ve “Ailem ve ben” başlıklı temaları olacak, bu tema kapsamında etkinlikler düzenlenecek.