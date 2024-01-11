Diyanet Filistin için topladığı bağışları sır gibi saklıyor. Okullardan ve camilerden para topladılar

Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin’e destek için yardım kampanyası başlattı. Kampanya için camilerin yanı sıra okullarda da bağış toplanıyor.

“Özgür Filistin’in Yanındayız” sloganıyla düzenlenen kampanya için iddiaya göre 27 Ekim tarihinde Cuma namazı sonrası 290 milyon lira bağış toplandı.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın’ın haberine göre, bölgesi Adıyaman’daki okullarda düzenlenen kermeste 3 milyon 907 bin lira, Eskişehir’deki bir ortaokuldan 82 bin TL toplandı. Yapılan bağışların bazıları zaman zaman bazı hesaplardan paylaşılsa da toplanan toplam tutara ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

DİYANET VAKFI BİLGİ VERMEDİ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan toplanan tutar hakkında bilgi vermedi. Turan, bireysel olarak yapılan bağışların durumunun vakfa sorulabileceğini söylerken “Her kuruş kayıtlarımızda mevcut. Hesap verilmesi gereken mercilere hesap vermeye her an hazırız ancak biz nereden, ne geldi gibi gazetelere bir açıklama yapamayız” dedi.

‘ÇOK MERAK EDİYORSUNUZ’

Turan, Filistin’de yardımlar için hangi partnerlerle çalıştıkları sorulduğunda ise ise şöyle yanıt verdi:

“Niye bu kadar merak ediyorsunuz? Her şeyi çok merak etmeyin. Bizim yıllardan beri çalışmış olduğumuz oradaki partnerlerimiz. Onlar bizim güvendiğimiz, her türlü alışverişimizi bize belgeleyen kuruluşlar.”