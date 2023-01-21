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  • Diyanet’te emekli maaşları belli oldu. Ali Erbaş emekli olursa 35 bin lira maaş alacak

Diyanet’te emekli maaşları belli oldu. Ali Erbaş emekli olursa 35 bin lira maaş alacak

Diyanet İşler Başkanlığı’nın emekli olmak isteyen personelleri için hazırladığı tablo personelle paylaşıldı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın emekli maaşı 35 bin lira olarak belirlendi. Erbaş, Diyanet’te 40 yıl görev yaptığı için 882 bin lira emekli ikramiye alacak.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:44
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Diyanet’te emekli maaşları belli oldu

Diyanet’te emekli maaşları belli oldu. Ali Erbaş emekli olursa 35 bin lira maaş alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı; emekli olmak isteyen personeline yönelik emekli maaş ve ikramiye tutarlarını gösteren tablo hazırladı ve personelle paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberinde yer alan tabloya göre Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet işleri başkanına, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek. 1981’de üniversite öğrencisiyken imamlık yapmaya başlayan Başkan Ali Erbaş’ın, görevde 40 yılı tamamladığı biliniyor.

İLK ALTI AY GEÇERLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi.

Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi.

749 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

Tepkilere karşın kurulan Diyanet akademisi başkanına 28 bin 351 lira emekli maaşı ve 749 bin lira emeklilik ikramiyesi verilecek. 40 yıl hizmet süresine sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul il müftülüğü yapmış isimler ise 19 bin 874 lira emekli maaşı alacak.

Diğer büyükşehir belediyelerinde müftülük yapanlar için emekli maaşı 18 bin 521, büyükşehir statüsünde olmayan illerde il müftülüğü yapanlar için de emekli maaşı 18 bin 70 lira olacak. Bu üç kategorideki müftülerin tamamının emekli ikramiyesi ise 618 bin lira olarak hesaplandı.

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burak
21.01.2023 11:56
2 lisans mezunu insanlar kendi yeteneklerine göre iş bulamazken ilkokul zihniyetli vasıfaızlar urafe anlatarak ve demegoji yaparak fakirler şükretsin diye16 bin tl maaş alıyor.  
 
N.D
21.01.2023 11:55
Bu adama bu para çok.  
 
burak
21.01.2023 11:53
birileri saraylarda,altında mercedeslerle , villalarda yaşasın diye( kendileri de dahil) uğraşıyorlar karşılığnda çocukların aç aç okula gitmesine yol açan bunlar bu durumdan son derece memnun.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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