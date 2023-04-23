Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı: Sıkıntılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda önemli mevkileri ve bazı bakanlıkları “ele geçirdiği” iddia edilen Menzil cemaatinin yapılanması olduğu bilinen Adıyaman’da saldırıya uğradı. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini de açıklayan Menzil için Diyanet’in sert uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Diyanet'ten 'Menzil' uyarısı: Sıkıntılı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Adıyaman ziyaretinde 3 farklı provokasyonla karşılaştı. Mezarlık ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu’na yönelik daha sonra 2 kez fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, bu nedenle ziyaretini iptal etti ve Kahta ilçesine gitmeden dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun, Kahta dahil olmak üzere Menzil cemaatinin güçlü olduğu bilinen yerlerde saldırı ile karşılaşması ise dikkat çekti. Kamuda önemli noktalarda örgütlendiği sık sık kamuoyuna yansıyan cemaate yönelik Diyanet’in uyarıları ise dikkat çekti.

‘YARI İLAHİ KONUMDA’

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Diyanet tarafından hazırlanan tarikatlar raporunda, cemaatin yapısı anlatıldı. Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyüne yerleşen Abdülhakim Erol tarafından kurulan cemaatin, tarikat yapılanmasına sahip olduğu belirtildi.

“Mürted ve münafık gibi dini terimleri kolayca diğer Müslümanlar için kullandığı” kaydedilen cemaate ilişkin şu tespitler yapıldı:

“Mürşid yani tarikatın lideri olağanüstü, hatta bir anlamda yarı ilahi bir konumdadır. Nimetin yaratanı Allah ise de sebebi mürşiddir. Her mümin kişi, ona yapılacak hürmetin aslında Allah ve resulüne yapılan bir hürmet olduğuna inanmalıdır. Allah; yeri, karayı, havayı, denizi, hayvanları, dostu olan mürşidin emrine verir. O mürşid, bunları dilediği zaman istediği gibi kullanır. Şeyhin, dini ilimleri tahsil etmiş olması şart değil. Fatiha’yı bilmeyen ümmi bir kişi, mürşidlik mertebesine ulaşabilir.”

‘SAKINCALI’

Cemaatin, medya gücüne de dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Grubun sıralanan görüşleri, sahih İslam anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bu sakıncalı telakkiler, Menzil cemaatinde daha çok vurgulanmakta ve etki sahası daha çok sade halk tabakası olduğu için daha çok yaygınlaşmaktadır. Son zamanlarda Menzil grubunun bürokraside teşkilatlandığı ve kamuda etkinliğini artırdığı yönünde kamuoyunda bir kanaat dillendirilmeye başlanmıştır. Doğru olması halinde bu tezahürün ülkemizde orta ve uzun vadede sıkıntılara yol açacağı değerlendirilmektedir.”

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