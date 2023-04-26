Erdoğan'dan Menzil Tarikatına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası. Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamışlardı

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, törende, kamuda hızla örgütlendiği bilinen ve 14 Mayıs seçimlerinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan Menzil Cemaati'ne de "ödül" verildi.

Menzil Cemaati'ne bağlı olan Beşir Derneği'nin Genel Başkanı Fatih Sarıyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarıyar, Beşir Derneği'ne "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" verildiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde, arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği’ne ve diğer STK’lara Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası' takdim edildi. Teşekkürler…"

“YENİ UYGULAMANIN İLK ADIMI"

Erdoğan da ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz devletimizin 3 farklı kategoride nişan ve madalyası bulunuyor. Kısa süre önce Madalyalar ve Nişanlar Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle buna bir tane daha ekleyerek, Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı'nı ihdas ettik. Amacımız deprem, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalıklara karşı mücadelede kahramanlık sergileyenleri bu madalya ve nişanla ödüllendirmektir. İnşallah biraz sonra takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Menzil Tarikatı’na bağlı Semerkant Vakfı seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini söylemişti.

Semerkant Vakfı’nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Bu sürecin uzun bir zamana yayılacağı muhakkaktır. Aziz milletimizin her bir ferdi bunun bilincindedir. Bu bilinçle hepimizin en öncelikli gündemi afetzede kardeşlerimizle sürekli, düzenli ve verimli bir şekilde dayanışma içinde olmaktır.

Bu vesileyle bir kez daha elim deprem felaketi ve sel baskınında vefat eden kardeşlerimize Allah Teâla''dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.

Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik ve beraberlik içinde olmayı, vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler. Ne büyük bir saadettir ki tarihten günümüze bu şuur kesintisiz bir şekilde nesilden nesle aktarılmıştır.Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye''ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir. Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı''m destekliyoruz.