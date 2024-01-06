Diyanet'ten Volkan Konak hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada Konak'ın yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiğinin altı çizildi.

Şüphelinin paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu belirtildi.

VOLKAN KONAK NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Volkan Konak, yılbaşı kutlamalarının dinen uygun görülmemesi üzerine yayınlanan hutbeye tepki göstermişti.

Konak sosyal medya hesabından "Atatürk’ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

Bir kadeh de sizler için içiyorum. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından tepkiler gelince Konak tekrar paylaşım yapmıştı. Bu kez Konak, “Sevgili dostlar; okuduğunu anlamayanlarla muhattap olmayın. Kutsal değerler ücretsiz icra edilir. Sanat ve müzik ise telifleri olan işlerdir. Ayrıca eğlence ve turizm sektöründeki emekçilerin, ekmeğinin üzerine basılmasına izin vermem. Sevgi ve ışıkla kalın asil insanlar” demişti.