Volkan Konak zehir zemberek açıklaması ile son kararını verdi. Artık şarkı söyleyemeyecek

Osmancan Erok
Volkan Konak zehir zemberek açıklaması ile son kararını verdi. Artık şarkı söyleyemeyecek
Ünlü ses sanatçısı Volkan Konak sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek paylaşım ile şarkı söylemeye son verdiğini duyurdu.

Son dönemlerde yaptığı siyasi çıkışlar ve Atatürk hakkında duyarlı duruş sergilemeleri ile gündemde olan Karadenizli ses sanatçısı Volkan Konak sevenlerini üzecek olan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Müziği bıraktığı açıklamasında buna sebep olan etkenin ülkenin içinde bulunduğu sisyasi durumdan kaynaklandığını belirten Konak, ülkemizde ve orta doğuda siyasi partilerin ya tarikat ya da tek adam sistemi olduğunu belirtti.

Siyaset yapan kişilerin ise amaçlarının zenginleşmek olduğunu belirten Konak, vefasız ve sevgisiz bir ortamda şarkı söylemeyeceğini belirtti.

“BENİ SİLİN BEN YOKUM”

Sebeplerini söyledikten sonra nihai kararını veren ünlü sanatçı son olarak ise ‘Beni silin’ dedi.

Konak’ın paylaşımı şu şekilde:

“Ülkemizde ve Orta Doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır.

Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısı ile beni silin. Ben yokum”

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