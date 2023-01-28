Diyarbakır beyaza büründü

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin dağlık mahalleleri, yılın ilk karıyla beyaz gelinliklerini giydi.
Silvan’a yılın ilk karı düştü. İlçeye bağlı dağlık mahalleler olan Dolukardı, Onbaşılar, Keklikdere, Görentepe ve Boyunlu'da doğa beyaz gelinliğini giyerken, bugün havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü gözlendi.
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