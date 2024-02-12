Tır ve beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Tır ve beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. 2 yaralı
Edirne’de ters yöne giren tır ile kendi istikametinde ilerleyen beton mikserinin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edirne’de şehir merkezinden çıkış yaparak Kapıkule istikametine dönüş yapmak isteyen Bulgar plakalı K 72 74 BH plakalı tırın ters yönlü yola girmesi sonucu karşı yönden gelen Yılmaz Öz idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseriyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bulgaristan plakalı tırın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca kapanan yol araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışı sağlandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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