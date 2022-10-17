17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu da 2022'nin Maho Ağa hikayesi. Ağa köyü sattı köylüler silahlarına davrandı

Bu da 2022'nin Maho Ağa hikayesi. Ağa köyü sattı köylüler silahlarına davrandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köyünde 'köy ağası' denilen kişinin topraklarını yabancılara satması üzerine ortalık karıştı. Çıkan kavgada iki kişi silahla yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarmadan bir asker de çıkan arbedede başından yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 19:55
Takip Et

Diyarbakır'da ağa köyü sattı köylüler silahlarına davrandı

Bu da 2022'nin Maho Ağa hikayesi. Ağa köyü sattı köylüler silahlarına davrandı
+
Aa
-

Olay, Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ‘ağa’ diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi.

Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
3
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
4
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
5
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
6
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.