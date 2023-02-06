Diyarbakır'da depremden yıkılan binadan bir çocuk kurtarıldı

İHA’nın haberine göre, Diyarbakır'da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda yaralı var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem nedeniyle Diyarbakır'da da hasar meydana geldi, 7 katlı bina yıkıldı. O binadan bir kız çocuğu kurtarıldı. Diyarbakır'da bir çocuk depremden saatler sonra enkaz altından kurtarıldı.