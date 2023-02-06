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Deprem Türkiye'yi vurdu! Spor kulüpleri: Geçmiş olsun Türkiyem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğündeki Türkiye'yi sarsan deprem Türk Spor camiasını da derinden üzdü. Spor camiası, meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:00
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Spor dünyasından deprem mesajları

Deprem Türkiye'yi vurdu! Spor kulüpleri: Geçmiş olsun Türkiyem
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Türkiye güne kötü haberle uyandı.
Sabaha karşı 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kötü haberin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler de geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

 

Türkiye güne kötü haberle uyandı. Sabaha karşı 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kötü haberin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler de geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Spor camiası, meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun paylaşımları yaptılar.


 

İşte Süper Lig kulüplerinin paylaşımları:

İstanbulspor: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere tüm bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

 

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