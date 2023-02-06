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Tarihi Gaziantep Kalesi de depremde yıkıldı

Gaziantep'te meydana gelen depremde tarihi Gaziantep Kalesi'nin de yıkıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:03
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Gaziantep Kalesi depremde yıkıldı

Tarihi Gaziantep Kalesi de depremde yıkıldı
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Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KALE GAZİANTEP'İN MERKEZİNDE BULUNUYOR

Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde yıkıldı.

Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

GAZİANTEP KALESİ TARİHİ

Gaziantep Kalesi, Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan kale. Ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte, Roma döneminde 2. ve 3. yüzyıllar arasında gözlem amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Kale, tarih boyunca birçok kez restore edilmiş ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile almıştır.

KALENİN YIKILMADAN ÖNCEİ GÖRÜNTÜSÜ

KALENİN DEPREM SONRASI GÖRÜNTÜSÜ

(Kaynak: DHA - AA - İHA)

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1950
6.02.2023 10:39
Ağlamak kaderim oldu Türkiyem  
 
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