Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR’ın sürücücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. Kaza nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı.

KAYNAK: DHA
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki TIR’a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı.

TIR’ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü.

Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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