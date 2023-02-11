11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyarbekirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem dolayısıyla ligden çekildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:04
Takip Et

Diyarbekirspor ligden çekildiğini TFF'ye açıkladı

Diyarbekirspor ligden çekildi
+
Aa
-

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunan Yeşil-Kırmızılı kulüp, depremden dolayı tesislerinin hasar gördüğünü, kalacak yeri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu durumda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadığını ifade etti.

Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kulüp Başkanı Serkan Genç, ”Şu anda futbolu düşünecek durumda değiliz. Sportif Direktörümüz Numan Polat’ın ailesi Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Futbol Federasyonu’nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Essien'den Atsu paylaşımı: Atsu'nun hayatta olduğunu umuyorum
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Flaş... Flaş... Depremde can kaybı 21 bin 043'e yükseldi
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
﻿Bulaşık makinesi kullanırken bu hatayı sakın yapmayın. Kanser yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.