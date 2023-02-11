Diyarbekirspor ligden çekildi

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunan Yeşil-Kırmızılı kulüp, depremden dolayı tesislerinin hasar gördüğünü, kalacak yeri olmadığını, futbolcu ve personelin yakınlarının zarar gördüğünü dile getirerek bu durumda futbolu düşünecek ve sahaya çıkacak durumda olmadığını ifade etti.

Kulübün ligden çekilme başvurusuyla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Kulüp Başkanı Serkan Genç, ”Şu anda futbolu düşünecek durumda değiliz. Sportif Direktörümüz Numan Polat’ın ailesi Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldı, ağabeyi hayatını kaybetti. Futbolcularımızın yakınları depremde zarar gördü. Çok zor durumdayız. Futbol Federasyonu’nun mağduriyetimizi gözeten bir karar alacağını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.