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Depremin vurduğu 4 kulüp daha ligden çekiliyor

TFF’nin ligleri erteleyerek oynatma kararına tepki çığ gibi yükseliyor. Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Diyarbekirspor ve Adanaspor ligden çekilme kararı aldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 20:34
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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde etkilenen 4 kulüp daha ligden çekiliyor

Depremin vurduğu 4 kulüp daha ligden çekiliyor
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketi, spor camiasını da derinden etkiledi.

Deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren futbol kulüpleri bir bir ligden çekildiklerini açıklıyor. Son olarak Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Diyarbekirspor ve Adanaspor ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

KULÜPLER İSYANDA
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ve 2. Lig takımı Diyarbekirspor, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu sezona devam etmeme kararı aldı.

Gaziantep FK'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti. Gaziantep FK olarak bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirten Memik Yılmaz, "Şu an dilekçeyi veriyoruz. Bu sezon çekilmek için dilekçeyi hazırlıyoruz. Kararımız takımın iskeletini bozmama yönünde unun için de kiralık düşünüyoruz.

Sağ olsun diğer kulüplerimiz de bize yardımcı olacaklar. En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden. Onun haricinde biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Futbolcularımızla da konuştuk bu anlamda olumlu cevaplar aldık. İnşallah bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

İNSANLIK SINAVI VERİYORUZ
Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.

MALATYA'DAN AÇIKLAMA
Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir.

Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!"

DİYARBEKİRSPOR DA ÇEKİLİYOR
Öte yandan depremden etkilenen Diyarbakır şehrinin takımı Diyarbekirspor da ligden çekilme kararı aldı. Diyarbekirspor, TFF 2. Lig'de mücadele ediyordu.

ADANASPOR DA AÇIKLADI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Adana'nın da içinde bulunduğu 10 şehri etkileyen depremlerin artçı sarsıntılarının sürdüğü belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Depremden hemen sonra Adana'mızı da kapsayacak şekilde 10 ilde OHAL ilan edilmiştir. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz.

Depremden hemen sonra Adanaspor yönetim kurulu olarak öncelikle yardım faaliyetlerine destek olmak üzere çalışmalara başlayıp elimizden geldiğince yardım faaliyetlerine destek olmaya çalıştık. Yeni Adana Stadı ve bir kısım tesislerimiz depremde zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, yabancı futbolcularımız ülkelerine, yerli futbolcularımızın büyük çoğunluğu aileleri ile birlikte kendi şehirlerine dönmüşlerdir."

Yaşananlar nedeniyle Adanaspor olarak ligden çekilme kararı almanın zaruri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesi, 2022-2023 sezonunun kalan maçlarını bulunduğumuz şartlar itibarıyla devam edilemeyeceği ve bu nedenle ligden çekilme irademizi kamuoyuna duyururuz. Memleketçe yaralarımızı sarıp, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Beyaz formamızla ve taraftarımızla sahada olma ümidi bizi ayakta tutacaktır. Bu süreçte manevi destekleri ile yanımızda olan Türk futbolunun tüm paydaşlarına teşekkür ederiz."

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