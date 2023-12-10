Diyet sırasında tok tutan besinler hangileri?

Diyet yaparken güçlük çekeriz. Peki, hangi besinleri tüketirsek ölçüyü kaçırmadan midemizi tok tutabiliriz? İşte yanıtları…​​​​​​​

Tülin Küre
Diyet sırasında tok tutan besinler hangileri?

YEŞİL YAPRAKLI KÜKÜRTLÜ SEBZELER

Özellikle ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ve lahana, brokoli gibi kükürtlü sebzeler yüksek posa ve su içeriyorlar. Hacimce yüksek ve çok düşük enerjiye sahip bu sebzeler kilo vermede ve tokluğa ulaşmada en önemli besinlerin birkaçı.

YUMURTA

Yumurta, yüksek protein içeren mucizevi bir besin. Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasidin tamamını içerir. O aminoasitler sindirildikten sonra bağırsaklardaki iştah bastırıcı hormonların salınımını harekete geçiriyor.

YULAF EZMESİ

Yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça fazla.İçeriğinde bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler midedeki suyu çekerek yoğunlaşıyor ve mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tok tutuyor.

KURUBAKLAGİLLER

Kurubaklagiller tokluk sağlamada güçlü birer diyet silahı. Üstelik posa ve proteinden zengin kaynaklar. Aynı zamanda dirençli nişasta içerikleri sayesinde diğer karbonhidratlara kıyasla şekerin daha yavaş dolaşıma katılmasına yardımcı oluyorlar.

YOĞURT

Yoğurt en iyi protein kaynaklarından biri. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak yoğurt tüketenlerin bel çevrelerinin ve beden kitle indekslerinin daha düşük olduğu anlaşılmıştır.

TATLI PATATES

Antioksidanlardan zengin olan tatlı patates yüksek su ve posa içeriğiyle aynı enerjideki diğer besinlere göre daha uzun süre tok kalmanıza ve bir sonraki öğünde daha az yemenize destek oluyor.

KARABUĞDAY, KİNOA, BULGUR

Karabuğday, kinoa, bulgur gibi tam tahıl taneleri diğer tahıllara göre yüksek lifli. Glisemik indeksi düşük olan bu tam tahıllar içerdikleri posa sayesinde bağırsaklarda iştahı baskılayan hormonları aktive etmeye yardımcı oluyor

AZ YAĞLI ETLER

Az yağlı kırmızı et, tavuk/ hindi göğüs eti ve balıklar yüksek protein ve az yağ içerdiklerinden daha uzun süre tok kalmanıza ve doygunluk hissetmenizi sağlıyor.

LOR PEYNİRİ

Önemli bir kalsiyum kaynağı olan lor peyniri, yüksek protein içeriği ve hacmi sayesinde daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor.

ANANAS, ELMA VE PORTAKAL

Özellikle ananas, elma ve portakalın posa ve su içerikleri ve doygunluk indeksleri yüksektir. Elmayı kabuğuyla, portakalı ise kabuğunu ince soyup altında kalan beyaz posasıyla tüketerek uzun süre tok kalabilirsiniz.

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