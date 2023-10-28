Diyetsiz zayıflatıyor. İştah kesen 5 mucize gıda

Atıştırmalıkların zayıflamaya engel olduğunu düşünen çok kişi var. Bu yüzden de diyetlerini bırakıyorlar.

Oysa atıştırmalıklarla zayıflamanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Sağlıklı atıştırmalıklar seçerek hem açlığınızı bastırabilir hem de vücudunuza gerekli besinleri sağlayabilirsiniz.

Lif, protein ve vitamin bakımından zengin olan atıştırmalıklar size enerji verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

İşte size şekerden uzak, liften ve proteinden bol, besleyici atıştırmalık önerileri:

Peki, atıştırmalıklarla zayıflamak mümkün mü?

Sağlıklı kilo vermek için atıştırma alışkanlıklarımızı kontrol etmek ve sağlıklı seçimler yapmak çok önemlidir.

Lif, protein ve esansiyel besinler açısından zengin olan atıştırmalıklar, açlığımızı bastırabilir ve bizi tok tutabilir.

İşte şeker miktarı az, lif ve protein miktarı fazla, besleyici atıştırmalıklar:

FINDIK EZMELİ MEYVELER

Elma, muz gibi meyveler doğal şeker içerir ve vitamin ve mineral bakımından faydalıdır. Bir kaşık fındık ezmesi ile birlikte tüketildiğinde hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalık olur. Fındık ezmesi, doymuş yağlar içerir ve uzun süre tokluk sağlar. Ayrıca protein ve lif açısından da zengindir.

YULAF KRİTİ

Yulaf, yağ ve kalori oranı düşük olduğu için kilo vermek isteyenler için ideal bir atıştırmalıktır. Yulaf krakerleri, çeşitli otlar ve baharatlar ile lezzetlendirilebilir ve ekstra besin katkısı sağlayabilir.

KAVRULMUŞ NOHUT

Kavrulmuş nohut, çıtır çıtır ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Zevkinize göre farklı baharatlar ile tatlandırabilirsiniz. Protein, lif ve vitamin açısından zengin olan kavrulmuş nohut, cips gibi işlenmiş atıştırmalıklara göre daha sağlıklı bir seçenektir. Konserve nohutları biraz yağ ve sevdiğiniz baharatlar ile fırında pişirerek evde kendiniz de yapabilirsiniz.

SAĞLIKLI TAHIL KURABİYELERİ

Gluten oranı az, lif oranı yüksek olan tahıl unları, vitamin ve mineral açısından da iyi bir kaynaktır. Darı unu ile yapılan kurabiyeler, normal un ile yapılan kurabiyelere göre daha sağlıklıdır.

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata büyük-küçük pek çoğumuzun severek tükettiği bir besindir. Çocukluk döneminden itibaren yemesi en keyifli besinler arasında olan çikolatanın özellikle bitter olanı ise sağlık açısından faydalıdır.