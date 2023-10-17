Diyetten sonra kiloyu korumanın sırları belli oldu

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan kiloların diyetten sonra koruma yollarının ortaya çıktı.

Diyet döneminde kilo korumaya yönelik yapılan adımlar, kilo korumanın süresini belirlediğinin altı çizildi.

Diyet dönemi ne kadar başarılı geçerse kilo koruma dönemi de o derece kısalmış olur. Yani bu değer, kişiden kişiye göre değişir.

Kilo koruma programı, kişinin diyet bittikten sonra aldığı enerjiyi kademe kademe artırarak, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengelenmesini hedefler.

Kişi, aldığı ve harcadığı enerji dengesini ne kadar hızlı dengelemeyi öğrenirse, kilo koruma programı da o kadar hızlı tamamlanmış olur. Ancak beslenme uzmanlarının önerisi; genel olarak diyete ne kadar zaman ayırmışsanız, kilo programına da o kadar zaman ayırmanızdır. Yani eğer 6 ay diyet yapmışsanız, 6 ay da kilo koruma programınıza devam etmeniz en doğrusu olacaktır.

SAĞLIKLI DİYET LİSTESİ NASIL OLMALIDIR?

Kilo vermeyi hedefleyen beslenme programında yer alan besinlerin yeterli ve dengeli olması büyük önem taşır. Sağlıklı bir diyet listesinin karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi vücut yapı taşlarını oluşturan besin gruplarının tamamını içermesi ve vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi sağlaması gerekir. En önemlisi de hazırlanan diyet listesi esnek olmalıdır. Listenin tek bir besine bağlı kalmadan çeşitlendirilebilir olması, diyetin sıkıcılığını da önleyerek sürdürülebilirliğini sağlar. Kilo vermeye karar veren kişinin cinsiyeti, yaşı, beslenme alışkanlıkları, maddi durumu, çalışma koşulları gibi faktörler değerlendirilerek hazırlanan diyet listesi, hedeflenen kiloya ulaşmayı kolaylaştırır. Listede yer alan yemeklerin kolay hazırlanabilir ve pratik olması, kişinin damak tadına hitap etmesi ve ulaşılabilir olması diyetin uygulanabilirliği açısından da önem taşır. Denge ve çeşitliliğin önemli olduğu sağlıklı zayıflama programlarında ihtiyaç duyulan kalori için kullanılan besin grupları haftanın belirli günlerine dağıtılarak tüketilebilir.

DENGELİ KİLO VERMEK ESAS

Diyette aldığınız enerjiyi, harcadığınız enerji ile dengelememiz gerekir. Kilo verme ve kilo koruma programlarında ise kas kaybı olmadan, enerjinin yüzde 55’inin karbonhidrattan, yüzde 15-20’sinin proteinden, yüzde 25-30’unun yağdan gelmesi gerekir. Pratiğe dönüştürecek olursak; tabağınızın ¼’inde hayvansal protein kaynağı, ¼’inde süt ve süt ürünleri, ½’inde ise tahıllar, sebze ve meyveler bulunmalıdır.

Diyet sonrası verilen kiloları korumak için besin seçimlerine dikkat etmek gerekir. Beslenme düzeninde rafine edilmiş ve işlem görmüş gıdalara mümkün olduğunca yer verilmemelidir. Beyaz ekmek yerine, tam tahıllı ekmek tercih edin. Pirinç yerine bulgura yer verin. Besin öğeleri açısından zengin tam tahıllı ve lifli gıdalara yer vererek tokluk hissini artırın.

Ara öğünler metabolizmayı canlı tutan en büyük etkenlerdendir. Ara öğünleri atlamayın!

1 kutu probiyotik yoğurt

1 su bardağı kefir + 10 adet yaban mersini

1 çay bardağı leblebi – kuru üzüm karışımı

1 porsiyon kabuklu meyve (elma, armut vb.)

3 adet kuru kayısı + 2 adet ceviz10-15 adet çiğ badem

1 fincan yağsız sütle yapılmış kahve +10 adet fındık

2 adet kepekli galeta + 1 adet light üçgen peynir

Ayrıca haftanın her günü 30 dakikalık yürüyüş veya yüzme gibi kardiyak egzersizler kilo vermeyi kolaylaştırır ve verilen kiloların korunmasına yardımcı olur. Kronik bir sağlık sorunu varsa doktora danışmak önemlidir. Ona göre bir egzersiz programı uygulamak daha doğru olacaktır.