Tutuklu Avukat Can Atalay Hatay’dan milletvekili seçildi.

Anayasa ve yasalara göre yargılamanın derhal durması ve serbest bırakılması gerekiyordu.

Milletvekili seçilmezse o gün dava kaldığı yerden devam edecekti.

Ancak ilgili mahkeme tam tersini yapıp mahkûmiyet kararı verdi.

Avukat milletvekili Can Atalay’ın avukatları Türkiye’nin zirve temyiz mercisi Yargıtay’a başvurdular.

Adalet Bakanı hukuk fakültesi mezunu Yılmaz Tunç, milletvekili Can Atalay için, “Hükümlü” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi yargıçları da anayasayı ve yasaları görmezden gelip siyasetin emrini yerine getirerek Atalay’ın mahkûmiyet kararını onayladılar.

Tek çare kalmıştı; Anayasa Mahkemesi…

Aynı hukuki durumda olan milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu için de Anayasa Mahkemesi, “Hak İhlali” kararı vermiş, her ikisi de Meclis’e dönmüşlerdi.

Ancak ne Meclis Başkanı ne Adalet Bakanı ne Cumhurbaşkanı anayasa ve yasaları maalesef umursamadılar.

14 Mayıs 2023’ten 25 Ekim 2023’e kadar Can Atalay “Hak Mağduriyeti” yaşadı.

Yazımda dedim ki;

Muhalefet Milletvekilleri, Can Atalay Meclis’e girinceye kadar Genel Kurulu boykot edin.

Dinlemediler.

TİP Genel Başkanı ve arkadaşları Hatay’dan Ankara’ya yürüme eylemi yaptılar.

Ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, "ihlal kararı" verdi.

Diyorum ki;

1-Meclis Başkanı Numan Kurutulmuş,

2-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

3-Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi hâkimler derhal görevlerinizden istifa edin.

Çünkü Anayasa ve Yasa hükümlerini ilga ettiniz.

Diyorum ki; Suçlu sizlersiniz…