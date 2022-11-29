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DNA testi yaptıran kadın çocuğunun hem annesi hem amcası çıktı. Tıp dünyası şokta

Tıp ve bilim dünyası, kızına DNA testi yaptıran kadının sonuçlarını konuşuyor. İsmi açıklanmayan ve tıp literatürüne giren kadın, kızına DNA testi yaptırdıktan sonra gelen sonuçlarla şok olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:53
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DNA testi yaptıran kadın çocuğunun hem annesi hem amcası çıktı

DNA testi yaptıran kadın çocuğunun hem annesi hem amcası çıktı. Tıp dünyası şokta
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DNA test sonuçlarına göre kadın küçük kız çocuğunun hem annesi hem de amcası olarak görülmesi dikkat çekti. Yaşadığı şokun üzerine başka doktorlara ve uzmanlara giden kadının test sonucunun ise neden böyle çıktığı belli olduğu ifade edildi.

KİMERİZM DENİLİYOR

Bilim insanları ve uzmanlar bazı durumlarda insanların birden fazla embriyodan DNA’ya sahip olduğunu ve bunun ender bir durum olduğunu duyurdu.

Genetik uzmanları şu ana kadar kayıtlara geçmiş 20 benzer vaka olduğunu da duyurdu. Uzmanlar bunun tıp literatüründe kimerizm olarak bilindiğini ifade etti.

Kolombiya’da DNA araştırmaları konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan Juan Yunis, “Bunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu durum kişinin yaşamını etkileyebilir” şeklindeki ifadeleri kullanması dikkat çekti.

Yunis, bu durumu Washington’daki Uluslararası İnsan Tanımlama Sempozyumu’nda bir sunum ile anlattı.

Yunis, “Bu durum gebelik sırasında oluşmayan veya yok olan bir ikizin genlerinin hayatta kalan bebeğe geçmesiyle oluşuyor” sözlerini kullandı.

Yunis, testi ilk kez yaptıran kadının şok yaşadıktan sonra kendisine başvurduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Başta önceki laboratuvarda çalışan bir kişinin hata yaptığını düşündük fakat bizde de aynı sonuçlar çıktı”

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