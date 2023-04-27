'Doğruluk mu cesaret mi?' oyunuyla öğrencilerini taciz eden öğretmen hakkında karar çıktı

İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan kadın 'Doğruluk mu cesaret mi?' oyunu ile 4 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 42 buçuk yıl hapis cezasıyla yargılanan kadın hakkında yeni karar verildi.

'Doğruluk mu cesaret mi?' oyunuyla öğrencilerini taciz eden öğretmen hakkında karar çıktı

Olay İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda gerçekleşti. İngilizce öğretmeninin 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sırasında dört öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 42 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan kadının davasında karar verildi.

OYUN ADI ALTINDA ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZDE BULUNDU

Çekmeköy'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan 38 yaşındaki E.S. isimli kadın öğretmen, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre öğrencileriyle ‘Doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.S. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"HAREKETLERİM CİNSEL AMAÇLI DEĞİLDİ" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Son sözü sorulan E.S., “Öğrencilerime cinsel amaçlı yaklaşmadım. Öğretmen şefkatiyle yaklaştım. Mutsuz olduklarında sarıldım. Belge verirken yanaklarından öptüm. Hareketlerimin hiçbiri cinsel amaçlı değil, öğretmen şefkatiyle gerçekleşmiştir” dedi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme, “müstehcenlik” suçundan sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile beraatına hükmetti. Mahkeme, "çocukların cinsel istismarı” suçundan ise 4 çocuk için toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

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