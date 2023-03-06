Sürpriz promosyon anlaşması imzalandı

Maaş promosyon sözleşme süresi biten kurumlar bankalarla bir bir görüşmeye devam ediyor. Son promosyon haberi Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçilerinden geldi.

Bankalarla yapılan maaş promosyon anlaşmaları kimi zaman Türkiye rekorlarını getirirken, kimi zaman da beklenenin oldukça altında imzalanan rakamlar ortaya çıkarıyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeler, promosyon miktarlarını da etkiliyor. Son zamanlarda imzalanan promosyon miktarları geçmiş yıllara oranla imzalanan anlaşmaların neredeyse 4- 5 katını çıktı.

Çalışanların menfaatlerinin gözetildiği anlaşmalar, çalışanlara can suyu oluyor.

Kamudan Haber'de yer alan bilgiye göre, Son promosyon haberi Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçilerinden geldi. Özel bir banka ile imzalanan promosyon anlaşması gereğince işçilere tek seferde 10 bin TL yatırılacak.

Promosyon anlaşmasına öncülük eden Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii İşçileri Sendikası ilgili haberi şu ifadelerle duyurdu:

”01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üyelerimizin ücretlerine %55-%60 aralıklarında ek zam alınmıştır. Özel bir banka ile yapılan anlaşma neticesinde 1 hafta içerisinde üyelerimizin hesaplarına promosyon olarak 10.000 TL yatacaktır. Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.”