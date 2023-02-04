25 bin liralık promosyon anlaşması yapıldı. Son durum personele anında duyuruldu

Ard arda gelen promosyon anlaşmalarında düşük teklifler revize edilirken bazı kurum ve kuruluşlardan da memnun eden promosyon teklifleri geliyor. Bir promosyon anlaşması da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan geldi.

Savdes Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 01.02.2023 tarihinde yapılan promosyon toplantısı sonucunda; mevcut sözleşmenin revize edilmesi ve personele üç yıllık süre için Şubat 2023 ayında 25.500 TL defaten promosyon ödenmesi yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Üyelerimizin menfaatlerinin korunması ve geçmiş sözleşmenin revize edilerek hak kaybının önlenmesi nedeniyle revize sürecinin önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline hayırlı olmasını ve iyi günlerde harcamalarını diliyoruz. Bu vesile ile, sendikamızın bilgilendirilmesi halinde tüm kurum ve birimlerde yaşanan benzeri sorunlara katkı sunacağımızı ve girişimlerimizin her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edeceğini beyan ediyoruz.''