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25 bin liralık promosyon anlaşması yapıldı. Son durum personele anında duyuruldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Vakıflar Bankası arasında imzalanan promosyon anlaşması duyuruldu. Buna göre Hava Kuvvetleri personelleri 25 bin lira promosyon alacak.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:14
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25 bin liralık promosyon anlaşması yapıldı

25 bin liralık promosyon anlaşması yapıldı. Son durum personele anında duyuruldu
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Ard arda gelen promosyon anlaşmalarında düşük teklifler revize edilirken bazı kurum ve kuruluşlardan da memnun eden promosyon teklifleri geliyor. Bir promosyon anlaşması da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan geldi.

Savdes Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 01.02.2023 tarihinde yapılan promosyon toplantısı sonucunda; mevcut sözleşmenin revize edilmesi ve personele üç yıllık süre için Şubat 2023 ayında 25.500 TL defaten promosyon ödenmesi yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Üyelerimizin menfaatlerinin korunması ve geçmiş sözleşmenin revize edilerek hak kaybının önlenmesi nedeniyle revize sürecinin önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline hayırlı olmasını ve iyi günlerde harcamalarını diliyoruz. Bu vesile ile, sendikamızın bilgilendirilmesi halinde tüm kurum ve birimlerde yaşanan benzeri sorunlara katkı sunacağımızı ve girişimlerimizin her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edeceğini beyan ediyoruz.''

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Okur
4.02.2023 11:32
Personel tekil yazılir, coğul ifade eder. Bilginize..  
 
1950
4.02.2023 11:25
Uçan kaçan uzaya fırlayan ülkenin insanları verilecek Promosyona Muhtaç, başkası nasıl olsun Mezhepçiliği her şeyin önünde olan Atatürk Türkiye’sinde ???  
 
Bir Taraftar
4.02.2023 11:22
Emekliye de en az bu kadar promosyon ödenmelidir  
 
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