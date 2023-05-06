Sağlıkçılar AKP milletvekili adayının seçim propagandası için hazır kıta bekletildi

AKP Tokat Milletvekili adayı Cüneyt Aldemir’in gittiği hastane ziyaretinde sağlık personellerini hazır kıta beklettiği görüntü ortaya çıktı.

Sağlıkçılar AKP milletvekili adayının seçim propagandası için hazır kıta bekletildi

Editör: Osmancan Erok

Seçime çok az bir zaman kala AKP kamu kurum ve kuruluşları adeta seçim propagandasına çevirdi.

AKP Tokat Milletvekili adayı Cüneyt Aldemir 28 Nisan günü seçim çalışmaları kapsamında Tokat Devlet Hastanesi’ne gitti.

Aldemir bu anları, “Devletimizin imkanlarıyla hemşehrilerimize şifa eli olan bütün sağlık personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” diyerek sosyal medyada paylaştı. Ancak Aldemir'in paylaşımı sildiği görüldü.

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HAZIR KITAYA DURDU

Mesai saatleri içerisinde AKP’li Milletvekili adayının hastane ziyareti sırasında devlet hastanesinin yönetimi ve çok sayıda personel ile bir araya gelerek onları hazır kıtaya dizdiği görsel tepki topladı.

Sosyal medyada fotoğrafa tepki üstüne tepki yağdı.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

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