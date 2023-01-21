Hani sağlıkta çağ atlamıştık? ‘Bizi kıskanan’ Almanya büyük fark attı

Hükümetin sağlığa ayırdığı bütçe 2022 yılında da azaldı. OECD verilerine göre, sağlık alanının her kategorisinde Türkiye, 38 ülke içerisinde son sıralarda yer aldı. İktidarın sık sık "Bizi kıskanıyorlar" dediği Almanya’nın sağlıkta kişi başına 4 bin 831 Euro harcama yaptığı, bu rakamın Türkiye’de 908 Euro’da kaldığı görüldü. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, bu verilerin Türkiye’de sağlıkta çöküşün bir kanıtı niteliğinde olduğunu belirterek “Türkiye, kişi başına düşen sağlık harcamalarında AB üyeleri ve aday devletle arasında sondan üçüncü sırada. Sağlığın piyasalaşartığı ortamda bu rakamlar şaşırtıcı değil” dedi.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Avrupa Birliği Uyum Komisyon ve Sağlık Komisyon Üyesi de olan Dr. Şahin, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2022 yılı için yayımlanan verilerine dikkat çekti. Şahin “Türkiye, sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranında ve kişi başına düşen sağlık harcamalarında Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler arasında son sıralarda yer almaktadır. OECD 2022 verileri ülkemizin sağlık alanında nasıl bir çöküşün içinde olduğunu kanıtlar niteliktedir” diye konuştu.

ALMANYA 5 KAT FARK ATTI

Bu durumun sağlığın piyasalaşmasının sonucu olduğunu söyleyen Şahin “Sağlıkta Dönüşüm programıyla birlikte kamucu sağlık hizmetlerinin ortadan kaldırıldığı, sağlığın piyasalaşarak özel hastane patronlarının eline geçtiği bir ortamda bu rakamlar şaşırtıcı olmamıştır” ifadelerini kullandı. Şahin, şöyle devam etti: “Türkiye, kişi başına düşen sağlık harcamalarında AB üyeleri ve aday devletleri arasında 908 Euro ile Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın önünde, sondan üçüncü sırada yer almıştır. AKP’li yetkililer tarafından sıkça Türkiye’yi kıskandığı iddia edilen Almanya, sağlık alanında kişi başına yaptığı 4 bin 831 Euro ile Türkiye’nin 5.5 katı miktarında harcama yapmıştır. Komşumuz Yunanistan bin 731 Euro ile 2 kat, AB üye ülkeleri arasında son sırada bulunan Romanya ise bin 428 Euro ile ülkemizden 1.5 kat daha fazla sağlığa para harcamıştır. Yine 27 AB üyesinin kişi başına sağlığa harcadığı miktar 3 bin 159 Euro ile Türkiye’nin ortalama 3.5 katı olmuştur. Bunun yanı sıra, OECD 2022 raporuna göre Türkiye, sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranında yüzde 4,6 ile 38 ülke arasında son sırada yer almaktadır. AB üye ülkelerinin ortalama yüzde 10,9 harcama yaptığı bir ortamda, aday statüsünde olan ülkemizin nerdeyse 2.5 kat daha az bir harcama yapması kabul edilemez. Karşılaştığımız bu tablo, AKP yönetimi ve mevcut Sağlık Bakanlığı’nın ekonomi ve sağlıkta sınıfta kaldığının en önemli göstergesidir.”

BT VE MR SAYILARI SAKLANIYOR

OECD 2022 yılı raporunda ülkelere göre bin kişi başına çekilen BT, MR, Pet sayıları yer alırken Türkiye’den veriler bulunmuyor. Şahin, bu konuda özetle şu değerlendirmeleri yaptı: “AKP iktidarında sağlık alanı başta olmak üzere birçok alanda şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışına tanıklık ettik. OECD 2022 yılı raporunda da bunu görüyoruz. Tüm AB üyesi ve aday ülkelerin MR, BT ve Pet tahlil sayıları şeffaf bir şekilde bildirilmişken, Türkiye için ‘bilinmiyor, mevcut değil’ şeklinde bir ibare yer alıyor. Sayılar o kadar yüksek ki aynı kanser istatistiklerinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı verileri açıklamaktan çekiniyor. Kanser istatistikleri de 2017’den bu yana açıklanmıyor.