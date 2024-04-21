İzmir'de eski sevgiliden ilginç intikam: Kapısına ödemeli yemek siparişleri gönderdi

İzmir'de yaşanan olayda bir kişi, eski sevgilisine karşı ilginç bir intikam girişiminde bulundu. Eski sevgilisinin evine birçok yerden kapıda ödemeli yemek siparişi veren kişi, tepki çekti. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak geniş çapta gündem oldu. Birçok kişi, bu tür intikam yöntemlerinin uygun olmadığını ve sadece zarar verici olduğunu belirtirken, bazıları ise olayı komik buldu. Ancak genel olarak, eski sevgiliye karşı bu tür bir davranışın kabul edilemez olduğu konusunda fikir birliği oluştu.