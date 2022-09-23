23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu

Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu

Uzun senelerdir Fransa'da bulunan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'de yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 21:26
Takip Et

Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu

Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
+
Aa
-

Programı izlemeye gelen bir seyirci Uzan'a "Teknoloji ile alakalı bir soru soracağım. Pamukova'daki çiftliğiniz ile ilgili. Her oda da gizli bir kameranın olduğu klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyormuşsunuz.'' diye sordu.

Uzan, Pamukova'daki çiftliği ile alakalı bu sorular sorulurken kahkaha attı.

Uzan kahkaha attığı sırada aynı kişi ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti.

Uzan'ın yanıtı bu kez sert oldu.

"ÇOCUKTUN HERHALDE"

Uzan, "Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa onun müsebbibi benim kardeşim. Eğer Türkiye'ye özgürlüğü medya vasıtasıyla getirdiysem RTÜK öncesinde, Star TV öncesinde müzikler TRT denetiminden geçerek çalıyordu. Bilir misin sen o günleri? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Radyoları bilir misin? Bilmezsin. Çocuktun herhalde. Onların hepsini Türkiye'ye ben getirdim. Özel televizyonları, özel radyoları, cep telefonlarını ben ve ailem getirdi kardeşim" dedi.

Uzan şöyle devam etti:

"40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. İki numarayı ve üç numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Onun için bana dolandırıcı dediğin zaman sadece bana hakaret etmiyorsun."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
1
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
2
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Dans ederken iç çamaşırı gözüktü. Söyleyin bakalım bu mu sanat
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
3
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
4
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿TRT yine yaptı milyonlar çıldırdı. Milli maç başladı ekran karardı
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
5
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿Erdoğan Biden ile buluştu. Görüşüp görüşmeyecekleri merak ediliyordu
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
6
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
7
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Karaköy’de bulunan 46 yıllık otopark hakkında İmamoğlu’ndan açıklama
﻿Karaköy’de bulunan 46 yıllık otopark hakkında İmamoğlu’ndan açıklama
﻿Karaköy’de bulunan 46 yıllık otopark hakkında İmamoğlu’ndan açıklama
﻿ Bakan Koca'dan TUS açıklaması geldi
﻿ Bakan Koca'dan TUS açıklaması geldi
﻿ Bakan Koca'dan TUS açıklaması geldi
﻿Azerbaycan 6 Ermeni askerin cansız bedenini teslim etti
﻿Azerbaycan 6 Ermeni askerin cansız bedenini teslim etti
﻿Azerbaycan 6 Ermeni askerin cansız bedenini teslim etti
﻿Meral Akşener'den şehit Serkan Erkuş için baş sağlığı mesajı
﻿Meral Akşener'den şehit Serkan Erkuş için baş sağlığı mesajı
﻿Meral Akşener'den şehit Serkan Erkuş için baş sağlığı mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.