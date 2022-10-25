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  • Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı

Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, bu hafta Sosyal Medya Yasası'nı konuşmak için çok sayıda sosyal medya ünlüsünü ve gazeteciyi davet etti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 23:12
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Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı

Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
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Katılanlar arasında Ece Üner de vardı. Üner, yayın sırasında tuvalete giderken mikrofonu açık kaldı. Üner'in imdadına ise Oğuzhan Uğur yetişti.

Sosyal Medya Yasası'nı konuşmak için bir araya gelen gazeteciler 7 saatlik bir programa imza attı. Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar gibi isimlerin yanı sıra Ece Üner de konuklar arasındaydı.

TUVALETTE MİKROFONU AÇIK KALDI

Gazeteci Ece Üner, tuvalete gitmek için izin istedi. Üner'in mikrofonu açık kalınca, ortaya ilginç anlar girdi.

Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da nolacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı.

O anlar gülüşmelere neden oldu.

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