Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı

Katılanlar arasında Ece Üner de vardı. Üner, yayın sırasında tuvalete giderken mikrofonu açık kaldı. Üner'in imdadına ise Oğuzhan Uğur yetişti.

Sosyal Medya Yasası'nı konuşmak için bir araya gelen gazeteciler 7 saatlik bir programa imza attı. Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar gibi isimlerin yanı sıra Ece Üner de konuklar arasındaydı.

TUVALETTE MİKROFONU AÇIK KALDI

Gazeteci Ece Üner, tuvalete gitmek için izin istedi. Üner'in mikrofonu açık kalınca, ortaya ilginç anlar girdi.

Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da nolacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı.

O anlar gülüşmelere neden oldu.