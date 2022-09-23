Cem Uzan nasıl para kazandığını açıkladı. Suriyelilere ne yapacağını anlattı. Hibe edildi denen uçağa kaç para ödendiğini de söyledi

Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan Oğuzhan Uğur'un yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'un bu haftaki oldu.

Seyircilerin soru sorduğu programda Cem Uzan Türkiye'ye gelemediği için Fransa'dan uzaktan bağlanarak soruları yanıtladı.

NFT ve kripto para işine girdiğini söyleyen Cem Uzan'ın ülke ekonomisiyle ilgili söylediği;

"500 MİLYON DOLARA UÇAK ALDI HİBE EDİLDİ DİYE YEDİRDİ"

"Kafanıza göre harcamalarla, Bütçe açıkları cari açıklar verirseniz bunları da evdeki gümüş, altın, tabak, temsi ne varsa satararak finanse ederseniz. TC bütün varlıklarını sattığı gibi. Sonunda MB'nın altınlarını da tüketirsiniz. 99 yıllık Cumhuriyet'in bütün döviz rezevlerini de tüketirsiniz. Eksi 60 küsür milyar dolara inersiniz. 500 milyarlık borcunuz hariç konuşuyorum.

Sayın damat bakan millete çıkıp bir açıklama yapmazsa Türkiye bu işin içinden çıkamaz. Senlerde Türkiye'de insanlar 'çalıyorlar ama çalışıyorlar' avuntusunu yaptılar. Milleti soydular

5 şirkete 320 milyar dolralık iş verilmiş bu şirkerlerin hepsi iktidara yüzde 25 komisyon vererek alıyorlar bu ihaleleri. Bu 80 milyar dolar eder. 128'in üstüne koyduğunuz zaman 210 milyar dolar eder artı yılbaşından bu yana dövizi tutmak için yalvar yakar alınan parayla, takasla satılan para da MB'nın 75 milyar dolar. Onun için diyorum 400 milyar bakanlığı kuracağım bu parayı ülkeye geri getireceğim. Soyuldu bu millet.

Darphane devamlı para basıyor bu ülkede. Bu olduğu dövizin artmasını durduramazsın, refahı getiremezsin. Bu milleti neleri yedirdiler

500 milyon dolara uçak aldı hibe edildi diye yedirdi millete. Bu uçak sizin paranızla alındı. (Erdoğan 'Katar bu uçağı satıyordu. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti' demişti)

400 milyar bakanlığı kuracağım. Çalınan bu paraları söke söke geri getireceğim" ifadeleri dikkat çekti.

Programda kendini gazeteci olarak tanıtan Saleh İmanov isimli seyirci, Cem Uzan'a 2004 yılında TMSF tarafından 2004 yılında Pamukova İlçesi’ne bağlı Bakacak Köyü’nde bulunan çiftliğini ve orada yaşandığı iddia edilen bazı iddiaları sordu.

"PAMUKOVA'DAKİ ÇİFTLİĞİNİZDE AĞIRLADIĞINIZ MİSAFİRLERİNİZE ŞANTAJ YAPIYOR MUŞSUNUZ''

Mikrofonu olan İmanav Uzan'a, '' Teknoloji ile alakalı bir soru soracağım. Pamukova'daki çiftliğiniz ile ilgili. Her oda da gizli bir kameranın olduğu klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyor muşsunuz.'' diye sordu.

Cem Uzan, Pamukova'daki çiftliği ile alakalı bu sorular sorulurken kahkaha attı. Uzan kahkaha attığı sırada aynı kişi ikinci soruyu sorduğunda Uzan gerildi.

''DOLANDIRICI MISINIZ?''

Uzan'ın Pamukova çiftliğindeki sorulara yanıt vermeden hemen peşinden ikinci soruyu soran seyirci Cem Uzan'ı sinirlendirdi. Çiftlikle alakalı soruların hemen ardından ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' diyerek Cem Uzan'a bu soruyu soran seyirciye Cem Uzan'ın da cevabı sert oldu.

Cem Uzan kendisine soruya ''Siz gazetecilik yapmadınız ithamlarda bulundunuz teşekkür ederim. Gazetelerin asparagas haberlerini bana gerçekmiş gibi mi soruyorsunuz. Bunların hepsi dedikodu ve palavra.'' yanıtını verdi.

''BEN DOLANDIRICI DEĞİL TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HOLDİNGİNİ KURAN ADAMIM''

Cem Uzan 'Dolandırıcı mısınız?' sorusuna ''Ben dolandırıcı falan değilim. Türkiye'nin en büyük holdingini kuran adamım. 40 bin kişiye iş verdim ben! Bugün Türkiye'de yüzlerce binlerce televizyon kanalı varsa bunun sebebi benim. Özel televizyonları, radyoları ve cep telefonlarını ben ve ailem getirdi. Türkiye'nin en büyük holdingiydik 2 ve 3 numaraları topladığınızda bizim yarımız etmiyordu. Şimdi sen bana dolandırıcı mısın dediğin zaman bana hakaret etmiş oluyorsun.''

Cem Uzan kendisine tekrar sorulan "dolandırıcı mısınız?" sorusuna "kardeşim şu an Türk milletinin parasının ağzına yapıyorlar. Benim parama da çöktüler. Ne Cem Uzan'ı, uyuyorsunuz" yanıtını verdi.

CEM UZAN'DAN SURİYELİLERE NE YAPACAĞINI ANLATTI

'VATANDAŞLIKLARI GERİ ALINACAK''

Uzan, ''Sonradan edinen vatandaşlıklar Dünya'nın her yerinde geri alınabiliyor. Şuan Suriyelilere verilen vatandaşlıklar iptal edilecek. Oturma izinleri iptal edilecek. Ve kendilerine de maddi imkan sağlayarak ülkelerine dönmeleri teşvik edilecek'' ifadelerini kullandı.

''6 MİLYONU GÖNDERMEK GERÇEKÇİ DEĞİL''

Uzan konuşmasının devamında, ''6 milyon insanı bugünün dünyasında trenlere, otobüslere doldurarak göndereceğim demek hayalperestliktir. Kişi başına 2 çocuklu 4 kişilik bir aileye 4000 dolar yani kişi başına 1000 dolar teşvik vereceğiz. Ülkelerine gitmelerini sağlayacağız. Bu 6 milyonun 6 milyonunu halleder mi bilemiyorum ama ciddi bir bölümünü halledeceğine inanıyorum'' açıklamasını yaptı.

Cem Uzan'ın konuşmasından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle;

-Benim malıma ilk çöken Tayyip Erdoğandır.

-Türk lirası değer kaybediyor çünkü gereksiz para basıyor. Dolar ve Euro sen karşılıksız kağıt para basarsan adına da TL dersen tabii ki değer kaybeder.

- Türkiye'de 128 milyar doları ilk ben sordum.

- 20 yılda Türkiye'den çalınan 400 milyar dolardan fazla para var. Bunların kimler tarafından çalındığını ve nerelerde bulunduğunu biliyorum ve her bir kuruşu Türkiye'ye geri getireceğim ve sorumluları yargılayacağız.

- Rakamlara inanan ve saygı duyan bir insanım ve Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık yatırım sağlayacağım.

- Üç sene içinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik sağlayacağım.

- Mülteci sorununu satın alıp, büyük bir kısmını geri göndereceğim.