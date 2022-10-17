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  • Oğuzhan Uğur’dan Hakan Şükür kararı. FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü yayına davet etmişti

Oğuzhan Uğur’dan Hakan Şükür kararı. FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü yayına davet etmişti

FETÖ firarisi eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür‘ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, kendisine yönelik tepkilerin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımını sildi. Uğur, “FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım” dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:38
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Oğuzhan Uğur’dan Hakan Şükür kararı: FETÖ’ye sempati kazandırma linkini göze almamalıyım

Oğuzhan Uğur’dan Hakan Şükür kararı. FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü yayına davet etmişti
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Oğuzhan Uğur bir süredir ‘Babala TV’ adlı Youtube kanalı üzerinden program yapıyor. Programda ağırladığı siyasi konukları, gençler ve gazetecilerle bir araya getiren Uğur, son olarak FETÖ firarisi eski AKP milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür’ü programına davet etmişti. Bunun üzerine yoğun bir tepkiyle karşılaşan Uğur, hızlıca paylaşımını kaldırdı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Uğur konuya ilişkin ifadeleri kullandı:

“Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim.

Tabii bunu da parça parça atacakları için ‘korkak’ diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım. Bu arada halen beni FETÖ’cülükle suçlayan eski FETÖ aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. Onda sıkıntı yok. FETÖcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım.”

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