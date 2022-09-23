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  • Cem Uzan büyük skandalı canlı yayında açıkladı. Cem Uzan'a kim ya ticaret ya siyaset dedi

Cem Uzan büyük skandalı canlı yayında açıkladı. Cem Uzan'a kim ya ticaret ya siyaset dedi

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'un bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanı adayı olarak 2023 seçimlerine katılacağını açıklayan Cem Uzan oldu. Cem Uzan'ın Erdoğan'la ilgili iddiası "hiçbir şey gizli kalmıyor" dedirtti.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 13:34
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Cem Uzan büyük skandalı canlı yayında açıkladı. Cem Uzan'a kim ya ticaret ya siyaset dedi

Cem Uzan büyük skandalı canlı yayında açıkladı. Cem Uzan'a kim ya ticaret ya siyaset dedi
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Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, 2003 seçimlerinde Abdullah Gül'ün "sen olmasan kazanamazdık" açıklamasını doğrulayarak Erdoğan tarafından "ya siyaset ya ticaret" seçimi yaptırılmaya çalışıldığını söyledi.

Cem Uzan, AKP'nin kazanmasında ön ayak olduğu iddiası üzerine ise şunları açıkladı;

AKP'NİN İLK KUMPASI BANA VE AİLEME OLDU

"2002'ye şöyle diyelim. Kaza kurşunuydu ilk kurşun da bana geldi. Seçim sonuçlarının öngörülmesi mümkün değildi. 20 senedir cefasını sürünerek çektim. 2002'de seçim sonuçlarının öngörülmesi mümkün değildi. Toplam sonuçların Yüzde 55'in oyu parlamentoda yüzde 100'e hakimiyet sağladı.

Ve AKP'nin ilk kumpası aileme ve şahsıma oldu. (Sabah gazetesinin 2003 manşetini gösterdi) Rakibimiz Uzan. 4 Haziran 2003. Bu haberden 8 gün sonra yaptırdığım bütün barajlara el konuldu. 20 senedir Türkiye'ye yaşatılan kabusu ben de ailemde yaşadık.

"ABDULLAH GÜL SENİN SAYENDE ÖYLE BİR SAYIYA ULAŞTIK Kİ DEDİ" 

Abdullah Gül başbakandı. Erdoğan vekil bile seçilmemişti. Irak operasyonu öncesinde gül o dönem parti genel başkanlarını çağırdı. Orada bir bilgilendirme toplantısı vardı. Ya dedi "senin sayende öyle bir sayıya ulaştık ki hayal bile edemezdik" dedi. "Ben de hayal edemezdim genç partinin yüzde 8'de kalacağını" bilemezdim. Bugün öyle bir risk yok... Burada 2 turlu seçim var. 

"ERDOĞAN: YA SİYASET YA TİCARET..."

Erdoğan her zaman seçimler süresince kendisine o dönemki medyamızda yer buldu. Mayıs 2003'te ben siyasete devam ediyorum. Doğruyol, MHP baraj altında kaldı. Bunların hepsi çökerken Genç Parti yükseldi. İş hayatımdaki bütün faaliyetlerimi kardeşime devretmiştim. Kardeşim yönetiyordu.. Ben siyaset yapıyorum.

Ömer Çelik Star'da köşe yazarıydı. Bir gün kardeşim Hakan'a Erdoğan'ın çağırdığını söylüyor. Hakan gidiyor.

"Abinle konuş, ailecene konuşun ya siyaset ya ticaret" diyor. Ben gayri kanuni bir iş yapmıyorum. Benim cevabın netdi. Neden ben siyasetten çekileceğim Erdoğan istediği için mi!? 

Ben bu ultimotomun üstüne benim red cevabımdan 1 ay sonra Uzan ailesinin mallarına çökme operasyonu yapıldı.  Biz Erdoğan'la kuzey ve güney kutbu kadar farklıyız.

Ben ülkenin batılaşmasından yanayım o Orta doğululaşmasından yana"

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Vefik
23.09.2022 14:21
Bay Teyyip sadece cebinden yanadır. Bir alyans yüzükle geldi ama şu an dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yerini buldu. Nereden geldi bu servet..  
 
Abbas
23.09.2022 14:14
Yine akp ye yardıma hazırlanıyor, galiba bu işi Ümit Özdağ üstlendi, ama korkunun ecele faydası yok, gidecekler yada ülke gidecek, seçim ülke insanının  
 
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