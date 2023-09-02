Dolandırıcılar işi abarttı. İstanbul Valiliği'nin adını kullanan dolandırıcılara karşı Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak, dolandırıcılık yapıldığını belirten Valilik vatandaşları uyardı.

KAYNAK: ANKA
Dolandırıcılar işi abarttı. İstanbul Valiliği'nin adını kullanan dolandırıcılara karşı Valilikten uyarı

Dolandırıcılar işi abarttı. İstanbul Valiliği'nin adını kullanan dolandırıcılara karşı Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.
Valiliğin, vatandaşları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Son günlerde İstanbul Valiliğimizin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlanmaktadır" denilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Son günlerde İstanbul Valiliğimizin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlanmaktadır. İstanbul Valiliğimizin, vatandaşlarımızı doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu değildir. Bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik emniyet güçlerimizle ve adli mercilerimizle birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olması, bu tür durumları ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirmeleri gerekmektedir."

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