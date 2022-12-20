Gana için bile sudan ucuz ülke olduk

Türk Lirası, Dolar karşısında 1 yılda yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Türk Lirası, değer kaybında Arjantin Pezosu ile yarışıyor. Dolar ve Euro kuru son yaklaşık 1 aydır sınırlı artış ve düşüş yaşamasına rağmen yüksek kur rakamlarının etkisiyle zamlar devam ediyor.

SADECE DOLAR VE EURO İLE SINIRLI DEĞİL

Türk Lirasının değer kaybı sadece dolar ve Euro ile sınırlı kalmadı. Lira, Gana Cedisi karşısında bile değer kaybetti. Güncel rakamlara göre Gana Cedisi 2,07 lira oldu.

Öte yandan Türk Lirası’nın bazı Afrika ülkelerinin para birimlerine karşı bile değer kaybettiği ortaya çıktı. Kasım ayında 1,33 lira olan Fas Dirhemi, 1,78 liraya yükseldi. Yıllardır iç savaşın yaşandığı Libya’nın para birimi Dinar ise aynı dönemde 2,68 liradan 3,85 liraya çıktı.

Kasım ayında 4,32 lira olan Tunus Dinarı ise Aralık ayında 5,91 lira seviyesine geldi. Ayrıca Botsvana Pulası ise 1,05 liradan 1,44 liraya yükseldi.

BULGAR LEVASI 10 LİRANIN ÜZERİNDE

Türk Lirası, komşumuz Bulgaristan ve Gürcistan’ın para birimlerine karşı da değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel kur rakamlarına göre Bulgar Levası 10,11 liradan, Gürcistan Larisi is 7,02 liradan işlem görüyor. Azerbaycan Manatı ise 10,97 lira seviyesinde bulunuyor.