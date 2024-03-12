Sanayi üretimi verisi açıklandı

Kaynak: bigpara.hürriyet
Sanayi üretimi verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 1.1 arttı.

Sanayinin alt sektörlerine (2021=100 referans yıllı) bakıldığında, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına oranla %4,9, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,4 artış gösterdi.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK DEĞİŞMEDİ
Sanayinin alt sektörleri ele alındığında, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla %4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,6 artış kaydetti.

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