Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayinin alt sektörlerine (2021=100 referans yıllı) bakıldığında, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına oranla %4,9, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,4 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayinin alt sektörleri ele alındığında, 2024 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla %4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,6 artış kaydetti.