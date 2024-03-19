Dolar güne nasıl başladı?

Kaynak: AA
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3370 TL’den euro 35,1300 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 32,3350 TL’den alınan dolar, 32,3370 TL’den satılıyor. 35,1280 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 35,1300 TL olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,3000 TL, avronun satış fiyatı ise 35,1710 TL olmuştu.

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Bugün iki bölgede de zayıf veri akışı yaşanıyor. Yarın ABD tarafında takip edilecek Fed faiz kararı dolar tarafında hareketlilik meydana getirebilir. Kararın ardından Fed başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenebilir.
Perşembe günü ise yurtiçinde faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

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