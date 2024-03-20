Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 32,3840 TL’den alınan dolar, 32,3860 TL’den satılıyor. 35,2440 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.

Günün geri kalanında ABD tarafında dolar endeksinde yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde, kurda yeni rekorlar meydana gelebilir.

Dolar/TL’de yükseliş rallisi hız kesmeden devam ediyor. Her gün yeni bir rekoru gündeme taşıyan kur, bugün kritik veriye odaklandı. Küresel piyasalarda bugün Fed faiz kararı takip edilecek.

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor.

Saat 21.00’de kararın açıklanmasının ardından 21.30’da Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar yakın izlenecek.

Yarın (Perşembe) ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. Piyasa, TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasını ön görüyor.