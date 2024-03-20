Dolar güne nasıl başladı?

Büşra Kapan
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 TL’den euro 35,2460 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 32,3840 TL’den alınan dolar, 32,3860 TL’den satılıyor. 35,2440 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi.
Günün geri kalanında ABD tarafında dolar endeksinde yukarı yönlü ivmenin devam etmesi halinde, kurda yeni rekorlar meydana gelebilir.
Dolar/TL’de yükseliş rallisi hız kesmeden devam ediyor. Her gün yeni bir rekoru gündeme taşıyan kur, bugün kritik veriye odaklandı. Küresel piyasalarda bugün Fed faiz kararı takip edilecek.
Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor.
Saat 21.00’de kararın açıklanmasının ardından 21.30’da Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar yakın izlenecek.
Yarın (Perşembe) ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. Piyasa, TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasını ön görüyor.

İlgili Haberler
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 17 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'nda yeni koruma önlemi
Ticaret Bakanlığı'nda yeni koruma önlemi
Son Haberler
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak Yerel Haberler
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız Siyaset
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız
Evinde buna uymayanlara 23 bin lira para cezası kesilecek Ekonomi
Evinde buna uymayanlara 23 bin lira para cezası kesilecek
Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Aylık faizleri görenler bir kez daha baktı Ekonomi
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Aylık faizleri görenler bir kez daha baktı
Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı çok kuvvetli geliyor Yaşam
Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı çok kuvvetli geliyor