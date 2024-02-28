Dolar güne nasıl başladı?

Merve Elçi
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar/TL kuru hafta ortasına yükselişle başladı. Her gün yeni bir rekora imza atan Dolar/TL kuru, bu yükselişlerini yeni güne taşıyor.

Dolar/TL, sabah seansında 08.25’te 31,25 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise aynı saat diliminde 33,79 seviyesinde işlem görüyor.

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Euro/TL'de yükselişte

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Bugün yurt içinde veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise büyüme rakamları takip edilecek. ABD tarafından gelecek olan büyüme rakamları Fed'in faiz kararını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. ABD ekonomisinde büyümede görülecek büyüme ya da daralma resesyon endişelerine dair sinyal verebilir ABD ekonomisinin yüzde 3,3’lük büyüme göstermesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay yüzde 4,9 büyüme göstermişti. Gelecek olan veri, dolar tarafında volatilite oluşturabilir bu da kur tarafını etkileyebilir.

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