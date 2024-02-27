Tütün üreticileri isyan etti: Artık para kazanamıyoruz

Karacasu İlçe Ziraat Odası verilerine göre, ilçede bulunan 38 mahallede bin 600'e yakın tütün üreticisi, ortalamada 2 ton tütün üretimi gerçekleştiriyor.

Tütün üreticilerinden Ali Özdemir, geçmiş yıllara göre tütünün artık karlı olmadığını belirterek, "Ben bu tütünü anamdan doğduğum günden beri yapıyorum. Çocuklarımı bundan büyüttüm, besledim. Önceki yıllara göre artık bu tütünden para kazanamıyoruz. İşçiliği kolaylaştırdılar, maliyetler arttı. Eskiden bir kilo alkolle eşdeğer gidiyordu tütün. Şu anda ise tütün 120 lira. Gübre parası bin lira. Tarla kiraları pahalı, su parası pahalı, işçi paraları çok pahalılaştı. Artık tütünden para kazanmanın devri bitti." ifadelerini kullandı.

Genç üretici Samet Selim Dalgıç da maliyetlerin yüksek olduğunu ve artık tütünden bekledikleri geliri elde edemediklerini dile getirerek, "Tütünden eskisi gibi para kazanılmıyor, üçte biri kadar bile kazanılmıyor. Her şey çok pahalı. Tarla parası, kira parası, mazot, gübre, ilaç, amele parası... Yerine göre yevmiyeler 600 lira. Ben artık çiftçilik yapasım gelmiyor. Her şey zarar zarar üstüne zarar." şeklinde konuştu.

Üreticiler, artan maliyetlerin yanı sıra tütün fiyatlarının düşük olması nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını vurguladı.