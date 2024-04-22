Dolar haftaya böyle başladı

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 32,64 seviyesini görerek rekor tazeleyen Dolar/TL kuru gün içinde 32,43 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL kuru yeniden yükselişler yaşayarak bugün TSİ 08.50’de 32,60 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL seviyesinde de aynı saat diliminde 34,76 seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı döviz kurları ise şu şekilde:

Bugün iki bölge de veri akışı bulunmuyor. Fakat yurtiçi gündemi iki bölge içinde yoğun olacak.

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takip edilecek.

TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Toplantıda çıkacak kararlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Merkez Bankası geçen ay sürpriz şekilde faizleri yüzde 45 seviyesinden yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

Ayrıca , Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmişti.

ABD tarafında ise büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek. Kişisel tüketim harcamaları verisi enflasyon verisinin öncüsü niteliğinde. Açıklanacak veriler piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.