Erdoğan kazanırsa dolar ne olur Kılıçdaroğlu kazanırsa dolar ne olur?

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri ile ilgili senaryosunda dolarla ilgili son noktayı koydu. İşte o rapora göre Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu kazanırsa, dolar ne olur?.

Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna tarafından hazırlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtirken Erdoğan’ın kazanması halinde sene sonu dolar/TL’nin 23 seviyesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde ise kurun 15 seviyesinde fiyatlanacağı belirtildi.

Raporda, Erdoğan’ın görevi sürdüreceğine inandıklarını belirten analistler “Türk lirası için baz senaryomuz, Erdoğan’ın ikinci turda seçimi kazanması” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN SEÇİLME İHTİMALİNİ DAHA YÜKSEK GÖRDÜLER

Türkiye ekonomisiyle ve depremlerle ilgili yeni zorluklara rağmen, Erdoğan’ın hâlâ yeterli miktarda oy alacak kadar popüler olduğunu belirten stratejistler, Erdoğan’ın seçmenleri etkileyebileceğine inandıklarını söyledi.

Analizde Erdoğan’ın görevi sürdürme ihtimali yüzde 50 – yüzde 55 olarak tahmin edilse de analistlere göre, ilk senaryo yayınlandığından beri bu olasılık düştü ve iktidar değişikliği olasılığı arttı. İktidar değişikliğinin gerçekleşme olasılığı ise analistlere göre yüzde 45 – yüzde 50 oldu.

Raporda, “İktidar değişikliği senaryosunun merkezinde sürdürülemez ekonomik koşullar var. Depremlere yapılan yetersiz müdahale de muhalefetteki Millet İttifakı’nın son birkaç ayda ivme kazanmasına anlamlı bir şekilde katkıda bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Wells Fargo’nun Türkiye seçimlerine ilişkin olası senaryoları şöyle oldu:

SENARYO 1: ERDOĞAN’IN ZAFERİ

“Erdoğan’ın görevi sürdürmesi durumunda, Türk lirasının bir başka büyük değer kaybı yaşaması muhtemel. Uzun vadede, ekonomik eğilimler ve para politikası değişmedikçe lirada büyük değer kayıpları gerçekleşebilir. En azından 2024’ün ortasına kadar liranın değer kaybetmesini bekliyoruz.

Bu senaryoda, dolar/TL kurunun 2023 yılının ikinci çeyreği sonunda 22 TL’ye ulaşabileceğini ve liranın daha da keskin değer kaybedebileceğini düşünüyoruz. Dolar/TL kurunun 2023 yılının dördüncü çeyreğine kadar 23 TL’ye ulaşabileceğini ve 2024 ortalarında 24,50 TL’ye ulaşabileceğini düşünüyoruz.

Daha uzun vadede ise döviz rezervlerinin tükenmeye devam etmesi ve para politikasının yönünün değişmemesi nedeniyle liradaki değer kaybının devam etmesini bekliyoruz."

SENARYO 2: KILIÇDAROĞLU’NUN ZAFERİ

"İktidar değişikliği senaryomuzda, bağımsız bir merkez bankası restore edildiğinde ve ortodoks bir para politikası uygulandığında, lira modern tarihin en büyük rallilerinden birini yaşayabilir.

Millet İttifakı’nın göreve gelmesi durumunda, politika çerçevesindeki değişiklik, yabancı yatırımcının TL’ye ve TL cinsi varlıklara dönmesiyle sonuçlanacağından, dolar/TL kuru tahminlerimizi liranın gücünü gösterecek şekilde ayarlayacağız.

Bu senaryoda dolar/TL kuru 2023’ü 15 TL’den kapatabilir ve 2024 ortalarında 14 TL’den işlem görebilir.”