Dolar ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan dolar, bugün sabah seansında yükselişlerini bir miktar dizginleyerek sakin bir seyirde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 32,43’lere kadar gerileyen kur, bu seviyeden tepki alımı başlatarak 32,62 seviyesine yükseldi.

Bugün 09.10’da 32,56 seviyesinde işlem görüyor.

4 saatlik grafik incelendiğinde; kurun 32,43 ile 32,64 aralığında hareketlendiği görülüyor. Bu yönün aşağı ya da yukarı kırılması kurda ki sert hareketleri gündeme getirebilir.

Euro/TL tarafında ise bir miktar geri çekilme söz konusu, hafta başına yükselişle başlayan kur bu seyrine vererek gerileme gösteriyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,69 seviyesinde bulunuyor.

Resmi kur rakamları ile Kapalıçarşı kur fiyatları arasında geçtiğimiz günlerde makas farkı çok açıktı. Neredeyse 1 TL'ye kadar dayanan bu fark son günlerde azaldı.

Bugün de bu farkın az olduğu görülüyor.

İŞTE KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI…

Dolardaki devasa yükseliş her geçen şaşkınlık vermeye devam ediyor. Geçen yıl Nisan 2023’te 19,00’lu seviyelerde olan kur, 32,00’li seviyelerin üzerinde hareketleniyor. Sadece 1 sene de bile 13 TL’nin üzerinde yükseliş yaşadığı görülüyor.

Bugün yurtiçinde resmi tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacakken, ABD tarafında gündemin veri bakımından sakin olduğu görülüyor. Euro Bölgesi’nde ise PMİ verileri yakından izlenecek.

Bu hafta ABD tarafında büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. Bu veriler ABD ekonomisi önemli faktörler arasında yer alıyor. Fed’in karar alma organlarından olan bu veriler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Kişisel tüketim harcamaları verisi, enflasyon rakamlarının öncüsü niteliğinde. Bu veri nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sinyaller verebilir.

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