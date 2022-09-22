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Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi fırladı. 20 Aralık'daki rekoru geçti

Dolardan tarihi zirve. Merkez Bankası kararı öncesi dolar fırladı. 20 Aralık 2021'deki 18 lira 36 kuruşluk rekoru geçti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:21
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Dolar TCMB'nin faiz kararı öncesi fırladı. 20 Aralık 2021'deki rekoru geçti

Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi fırladı. 20 Aralık'daki rekoru geçti
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Dolar bugün tarihi rekora imza attı. Bugün sabah saatlerinde dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. 18 lira 36 kuruşu geçen dolar Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını beklemeye başladı. Dolar günlerdir adım adım ilerliyordu. Tırmanışa geçen hafta başlayan dolar birer kuruşluk yükselişlerle sonunda 20 Aralık 2021'de yaşanan kara günün ardından yine aynı rakamlara geldi. Dolar o gün 18 lira 36 kuruşa çıkmıştı. Ardından kabine toplantısından sonra 12 lira 18 kuruşa düşmüştü. Bu sırada çok sayıda küçük yatırımcı zarar görmüştü. Dolar saat 11.10 itibariyla 18,3643'ten işlem görüyor. 

20 ARALIK'TA NE OLMUŞTU

Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırarak, 18 lira 36 kuruşa yükselmişti. O günkü kabine toplantısının ardından verilen mesajlar ve yapılan arka kapı satışlarıyla  dolar saat 21,20'de 14.70'e ertesi gün de 12 lira 18 kuruşa kadar gerilemişti. İktidar dolar yükseltmemek için her çareye başvurdu. Arka kapı satışları yapıldı. Kur Korumalı Mevduat hesabıyla dolar kuru sabit tutulmaya çalışıldı, ancak olmadı. Dolar her geçen gün adım adım ilerledi ve bugün 20 Aralık 2021 kuruna beş kuruşluk mesafe kaldı. Hem de KKM'ye harcanan milyarlarca liraya rağmen.

 

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